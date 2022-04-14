أقيم احتفال خميس الأسرار في كنيسة القيامة حيث تحيي الطائفة الكاثوليكية أسبوع الآلام في القدس وشمل الاحتفال طقوس غسل الأقدام.

يأتي هذا الاحتفال بعد عامين من الاغلاقات والقيود التي فرضت لمكافحة انتشار كوفيد-19.

تشهد الأراضي الفلسطينية المحتلة توترًا منذ بداية مارس/ آذار الماضي، في ظل سلسلة هجمات شنها فلسطينيون.