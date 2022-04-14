احتفلت الغوريلا ليتل فاتو بعيد ميلادها الخامس والستين في حديقة حيوان برلين يوم الأربعاء، وبذلك تعتبر أقدم غوريلا في العالم.

واحتفالاً بهذا اليوم قدمت لها كعكة عيد الميلاد التقليدية هذا العام أيضاً، حيث يحرص حراس الحديقة على تقديم شيء خاص جداً للاحتفال بهذه المناسبة.

جاءت الغوريلا إلى حديقة حيوانات برلين عام 1959 حين كانت تبلغ من العمر عامين.