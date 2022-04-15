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موكب الناصري في فنزويلا

المئات من أبناء الرعية الكاثوليكية يحضرون موكب الناصري التقليدي لسان بابلو خلال أسبوع الآلام في كاراكاس. عاد الموكب إلى طبيعته بعد عامين من القيود بسبب كوفيد-19. نازارينو دي سان بابلو هو تمثال خشبي رمزي للمسيح يرتدي سترة أرجوانية تحمل الصليب الذي يعود تاريخه إلى القرن السابع عشر.

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