المئات من أبناء الرعية الكاثوليكية يحضرون موكب الناصري التقليدي لسان بابلو خلال أسبوع الآلام في كاراكاس. عاد الموكب إلى طبيعته بعد عامين من القيود بسبب كوفيد-19. نازارينو دي سان بابلو هو تمثال خشبي رمزي للمسيح يرتدي سترة أرجوانية تحمل الصليب الذي يعود تاريخه إلى القرن السابع عشر.