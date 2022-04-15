رسم على جدار في مدينة أوديسا بجنوب أوكرانيا، قطة زرقاء ترفع يديها وهي منتصرة والبسمة على وجهها وتدوس على مجموعة من الطائرات الروسية المشتعلة، في تحد واضح للقوات الروسية وخطوة تؤكد تجاهل الفنانين الأوكرانيين لما يحدث على الأرض.

فنانو الغرافيتي الذين عملوا على هذه الجدراية، نشروا عشرات الرسومات المماثلة لقطط من سلالات أخرى على جدران ميناء البحر الأسود منذ بداية الحرب.