قام المؤمنون الكاثوليك في فنزويلا يوم أمس الجمعة بتمثيل يوم الجمعة العظيمة، في حي بيتاري بالعاصمة كاركاس، والذي يعد أكبر الأحياء الفقيرة في أمريكا اللاتينيىة.

وفي المكسيك، تجمع مئات الآلاف في منطقة إيزتابالابا في مكسيكو سيتي لتمثيل صلب يسوغ المسيح في يوم الجمعة العظيمة.

وفي لبنان، وإحياءً لذكرى الجمعة العظيمة، شارك حشد من المؤمنين المسيحيين في المسيرة السنوية بين قريتي جرنايا وكفر شلال الجنوبيتين لتمثيل صلب السيد المسيح.