اشتبك مئات المتظاهرين مع الشرطة الفرنسية في الشوارع المحيطة بجامعة السوربون في باريس، والتي يحتلها الطلاب اعتراضاَ على الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة الفرنسية التي تشهد مواجهة بين الرئيس إيمانويل ماكرون والمرشحة اليمينية المتطرفة مارين لوبان.
اشتبك مئات المتظاهرين مع الشرطة الفرنسية في الشوارع المحيطة بجامعة السوربون في باريس، والتي يحتلها الطلاب اعتراضاَ على الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة الفرنسية التي تشهد مواجهة بين الرئيس إيمانويل ماكرون والمرشحة اليمينية المتطرفة مارين لوبان.
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