يتشارك سكان مدينة ميديلين الكولومبية والسياح الذين يزورون التماثيل الموجودة في ساحة بوتيرو مشاعر السعادة والفخر قبل يوم واحد من إحياء الذكرى الـ 90 لميلاد الرسام والنحات فرناندو بوتيرو في 19 أبريل- نيسان. اشتهر الفنان بتصميم شخصيات وشخصيات ضخمة ومبالغ فيها. يمكن التمعن في أعمال بوتيرو الفنية في مواقع شهيرة حول العالم، مثل شارع بارك في نيويورك وجادة الشانزليزيه في باريس.