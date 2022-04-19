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تمثال للفنان الكولومبي فرناندو بوتيرو في ساحة بوتيرو في ميديلين في 15 أبريل 2022

يتشارك سكان مدينة ميديلين الكولومبية والسياح الذين يزورون التماثيل الموجودة في ساحة بوتيرو مشاعر السعادة والفخر قبل يوم واحد من إحياء الذكرى الـ 90 لميلاد الرسام والنحات فرناندو بوتيرو في 19 أبريل- نيسان. اشتهر الفنان بتصميم شخصيات وشخصيات ضخمة ومبالغ فيها. يمكن التمعن في أعمال بوتيرو الفنية في مواقع شهيرة حول العالم، مثل شارع بارك في نيويورك وجادة الشانزليزيه في باريس.

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