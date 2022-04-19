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البابا فرانسيس يلتقي بأطفال إيطاليين

أقامت مجموعة كبيرة من الحجاج الإيطاليين وقفة صلاة مع البابا فرنسيس مساء يوم عيد الفصح تحت شعار "اتبعني". إنها المرة الأولى التي يقام فيها حدث كبير لم يكن قداساً في ساحة القديس بطرس منذ وباء كوفيد-19 قبل أكثر من عامين.

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