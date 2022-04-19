كتب نشطاء من منظمة السلام الأخضر الإيطالية رسالة "سلام وليس نفط" بأحرف كبيرة على جانب من ناقلة نفط خام روسية، كجزء من جهود حث الحكومات الأوروبية على التوقف عن استخدام الوقود الأحفوري.

واقترب نشطاء يوم السبت من السفينة SCF Baltica في زورقين مطاطيين سريعين أثناء دخولها ميناء سانتا باناجيا الإيطالي في صقلية. كتبوا الرسالة باستخدام الطلاء الأصفر، قبل أن يبتعدوا بسرعة.