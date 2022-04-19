استقبلت شوارع مدينة تولوز في فرنسا للمرة الأولى الحصان التنين "لونغ ما"،المستوحى من أسطورة صينية والبالغ وزنه 45 طناً، والذي صممه فرانسوا ديلاروزيير وفرقة Compagnie La Machine. وصل الحصان تولوز بعد نزهات في بكين وأوتاوا ونانت وكاليه، وخرج في موكب استعراضي على درب العمالقة في المدينة برفقة مينوتور والعنكبوت الضخم.