استضاف الرئيس الأمريكي جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن إحدى فعاليات الاحتفال التقليدية بعيد الفصح في البيت الأبيض بعد توقف بسبب الوباء.ويعود أقدم احتفال رئاسي بعيد الفصح إلى عام 1878، في فترة حكم الرئيس الأسبق هايز.