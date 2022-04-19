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سبنسر سليت يرتدي زي أرنب ويضع بيض عيد الفصح في أعماق المياه

قامت مجموعة من "مستكشفي البيض" بجمع بيض عيد الفصح الذي وضعه "أرنب عيد الفصح" أثناء الغوص في محمية فلوريدا كيز البحرية الوطنية قبالة إسلامورادا، الأحد، 17 نيسان/ أبريل. سنوياً، يقوم سبنسر سليت بنشاط "صيد البيض في أعماق البحار" لمشاركة الغواصين وتشجيع السباحين على الغوص. قام بجمع الأموال لمساعدة جمعية كيز الخيرية التي تدعم الأطفال المحتاجين.

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