قامت مجموعة من "مستكشفي البيض" بجمع بيض عيد الفصح الذي وضعه "أرنب عيد الفصح" أثناء الغوص في محمية فلوريدا كيز البحرية الوطنية قبالة إسلامورادا، الأحد، 17 نيسان/ أبريل. سنوياً، يقوم سبنسر سليت بنشاط "صيد البيض في أعماق البحار" لمشاركة الغواصين وتشجيع السباحين على الغوص. قام بجمع الأموال لمساعدة جمعية كيز الخيرية التي تدعم الأطفال المحتاجين.