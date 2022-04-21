تم كشف النقاب عن تمثال فريدي ميركوري، العضو الرئيسي في فرقة الروك البريطانية الأسطورية "كوين"، بجزيرة جيجو في كوريا الجنوبية.
وبهذه المناسبة تمّ تنظيم حفل بعيد إزاحة الستار عن تمثال فريدي ميركوري على تل شاطئ في أيوول في جيجو. وتعد هذه هي المرة الثانية التي تتم إقامة تمثال معتمد لفريدي ميركوري، بعد سويسرا.
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