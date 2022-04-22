شارك المئات من الأشخاص في ألكوي الإسبانية (بلنسية) في المهرجان الذي يتضمن إعادة تمثيل تاريخية واستعراضاً في الشارع لإحياء ذكرى المعارك التي دارت بين الموريين (أو مسلمي المغرب العربي كما أطلق مسيحيو أوروبا عليهم التسمية) والمسيحيين خلال الفترة المعروفة باسم "الاسترداد" (Reconquest) من القرن الثامن حتى القرن الخامس عشر.
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