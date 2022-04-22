تدفق المسيحيون الأرثوذكس على البلدة القديمة في القدس للاحتفال بيوم الجمعة العظيمة وهو اليوم الذي يوافق صلب المسيح حسب المعتقدات المسيحية.

ووفق التقاليد المتبعة سار المؤمنون في موكب جنبا إلى جنب عبر المسار الذي يطلق عليه اسم "طريق الآلام"، حاملين صلباناً كبيرة من الخشب.

ويأتي هذه المناسبة هذا العام مع تصاعد العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين.