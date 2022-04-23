يُعد مجتمع مستوطنات "انكانيني" العشوائي في دوربان أحد المناطق التي دمرتها الفيضانات الأخيرة حيث جرفت أكثر من 87 منزلا. وتقوم مجموعة نشاط الأراضي والإسكان بنشاط إنساني من خلال تسليم الطرود الغذائية للأسر المنكوبة.
وحسب وزير الأمن في جنوب افريقيا بيكي سيلي فقد وصل إجمالي الوفيات جراء الفيضانات الجارفة التي اجتاحت إقليم كوازولو-ناتال إلى 435. ولا تزال جهود البحث والإنقاذ عن المفقودين متواصلة.
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