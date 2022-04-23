لن تكون هناك صلاة عيد الفصح الأرثوذكسية يوم الأحد في كنيسة لوكاشيفكا، وهي قرية في شمال أوكرانيا بعد أن تمّ تدمير الكنيسة المخصصة للعبادة بشكل كامل. ويمكن مشاهدة أطلال الكنيسة، التي تحولت إلى جدران مدمرة وطوب محطم وحجارة متفحمة كما نسفت القبة الذهبية للكنيسة وسقطت أجراسها أرضا.

ويمكن مشاهدة صليب معدني صغير مع حامل للشموع داخل الكنيسة وقد نجا على ما يبدو من الدمار. وحسب شهود عيان فقد استخدم الجنود الروس الكنيسة في لوكاشيفكا، بالقرب من تشيرنيهيف، لتخزين الذخيرة.