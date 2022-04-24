تشارك مدرستا "بيجا فلور" و"سالغيروس سامبا" في عروض الليلة الأولى من كرنفال ريو دي جانيرو وتكشفان النقاب عن عدة مواضيع تتناول العنصرية أو الثقافة والتاريخ الافريقي-البرازيلي، وهي مواضيع مهمة ومثيرة للجدل في بلد يواجه فيه الرئيس الحالي اتهامات عديدة بالعنصرية.

تعد المسيرات التي تقام طوال الليل من قبل أكبر مدارس السامبا في المدينة يومي الجمعة والسبت هي الأولى منذ فبراير-شباط 2020، مما يمثل نقطة تحول للبرازيل المتضررة بشدة من جائحة كورونا حيث تسبب الفيروس في وفاة أكثر من 660 ألف شخص.