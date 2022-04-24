بعد عامين من الغياب بسبب جائحة كوفيد-19، عاد نشاط الطائرات الورقية إلى ساحل أوبال بسماء مدينة بيرك سور مير في شمال فرنسا. وتحتفل بيرك سور مير بالدورة الـ 35 للمهرجان الدولي للطائرات الورقية الذي استقطب الكثير من السياح والزوار.
بعد عامين من الغياب بسبب جائحة كوفيد-19، عاد نشاط الطائرات الورقية إلى ساحل أوبال بسماء مدينة بيرك سور مير في شمال فرنسا. وتحتفل بيرك سور مير بالدورة الـ 35 للمهرجان الدولي للطائرات الورقية الذي استقطب الكثير من السياح والزوار.
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