يحيي الأوكرانيون عيد الفصح الأرثوذكسي "الكئيب" بعد شهرين من الغزو الروسي على بلادهم. في مدينة زابوريجيا اجتمع المصلون في الكاتدرائيات للصلاة والحصول على البركات.
مئات الأوكرانيين أحيوا عيد الفصح الأرثوذكسي في كاتدرائية القديس فولوديمير في كييف بعد شهرين من الغزو الروسي. حثت السلطات الأوكرانية يوم السبت المؤمنين على متابعة الشعائر الدينية على الإنترنت واحترام حظر التجول ليلا مع استمرار القتال بجميع أنحاء البلاد وفي بوتشا وقف المصلون في طابور لآداء الصلاة واجتمع الناس خارج كنيسة القديس أندرو بيرفوزفانوهو لتلقي بركة من الكاهن.
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