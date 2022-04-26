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متطوعون يجلون امرأة مسنة من شقتها في حي على خط المواجهة مع استمرار القصف الروسي في خاركيف، أوكرانيا، الاثنين 25 أبريل 2022

استمرت عمليات الإجلاء في أحد أحياء خاركيف على خط المواجهة، حيث أصيب تسعة أشخاص وقتل خمسة في قصف روسي في المنطقة، وفقًا للحكومة الأوكرانية. وفي حديثه بجوار مبنى مدمر جزئيا، اتهم جندي أوكراني القوات الروسية بارتكاب "إبادة جماعية" من خلال قصفها، وقال: "أعتقد أنهم يفعلون ذلك عن قصد، كل هذا التدمير يطال البنية التحتية المدنية. إنهم يفعلون كل شيء لتخويف الناس وخلق حالة من الذعر".

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