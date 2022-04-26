استمرت عمليات الإجلاء في أحد أحياء خاركيف على خط المواجهة، حيث أصيب تسعة أشخاص وقتل خمسة في قصف روسي في المنطقة، وفقًا للحكومة الأوكرانية. وفي حديثه بجوار مبنى مدمر جزئيا، اتهم جندي أوكراني القوات الروسية بارتكاب "إبادة جماعية" من خلال قصفها، وقال: "أعتقد أنهم يفعلون ذلك عن قصد، كل هذا التدمير يطال البنية التحتية المدنية. إنهم يفعلون كل شيء لتخويف الناس وخلق حالة من الذعر".