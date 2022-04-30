يشعر من يصعد إليه كأنه يسير في الهواء، إنه الجسر الزجاجي "التنين الأبيض" الذي بنته فيتنام فوق إحدى غاباتها على ارتفاع 150 متراً وبطول إجمالي يبلغ 632 متراً.
وشُيّد الممشى السياحي شيّد في مدينة سون لا (شمال غرب)، ويمتد على طول واجهة أحد الجبال وينتهي كجسر معلق يقع تحته وادِ مذهل، وصُنعت أرضيته من الزجاج الفرنسي المقسّى ويمكن أن يتحمل نحو 450 شخصاً في الوقت نفسه، ويوفر لزائريه منظراً جميلاً للغطاء النباتي الموجود في الأسفل.
ويؤكد المشغلون أنّ الجسر يشكل أطول هيكل بأرضية زجاجية في العالم، متفوقاً على الجسر المعلق في غوانغدونغ الصينية والبالغ طوله 526 متراً، ومن المرتقب أن يعلن ممثلون عن موسوعة غينيس للأرقام القياسية الشهر المقبل ما إذا كان الجسر يمثل رقماً قياسياً.
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