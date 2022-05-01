مع تحسن الطقس، يعود السياح إلى العاصمة الفرنسية باريس من دول مثل سويسرا وألمانيا وبلجيكا، بعد سنتين من جائحة كوفيد-19، وهي أزمة تريد بلدية العاصمة أن تستفيد منها، حتى تنتقل إلى سياحة أكثر استدامة. وقد بدأت عودة السياح منذ نهاية شهر فبراير/شباط الماضي، لتسجل عودتهم دون الروس والآسياويين، زيادة بنسبة 20% مقارنة بالفترة نفسها لسنة 2019، وقد امتلأت الفنادق بنسبة 82%. ويتوقع أن يزيد عدد السياح الأوروبيين بحلول شهر تموز/يوليو.