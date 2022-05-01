شارك تايلانديون من عرقية المون في محافظة باتوم باتون في مسابقة تقليدية سنوية لإطلاق الصواريخ، المصنوعة من قصب الخيزران. ويتم ملئ الصواريخ بالبارود وهي معلقة في حبال على ارتفاع أمتار قليلة فوق سطح الأرض، ثم يتم إشعال فتيلها لتنطلق الواحدة بعد الأخرى نحو أهداف محددة بسرعة متفاوتة. وتعكس المسابقة بحسب الجمهور الحاضر لمشاهدة العرض، تكامل عمل الفريق الواحد، وكيف يثبت المعدات ويركبها من أجل إجراء مسابقة كهذه.