شارك تايلانديون من عرقية المون في محافظة باتوم باتون في مسابقة تقليدية سنوية لإطلاق الصواريخ، المصنوعة من قصب الخيزران. ويتم ملئ الصواريخ بالبارود وهي معلقة في حبال على ارتفاع أمتار قليلة فوق سطح الأرض، ثم يتم إشعال فتيلها لتنطلق الواحدة بعد الأخرى نحو أهداف محددة بسرعة متفاوتة. وتعكس المسابقة بحسب الجمهور الحاضر لمشاهدة العرض، تكامل عمل الفريق الواحد، وكيف يثبت المعدات ويركبها من أجل إجراء مسابقة كهذه.
No Comment المزيد من
شاهد: لاعبو ريال مدريد يحتفلون مع جماهيرهم واختتام مهرجان السامبا في ريو دي جانيرو
شاهد: إعصار مدمر يجتاح ولاية كانساس الأمريكية ويخلف أضرارا جسيمة
شاهد: أفغانستان من أولى الدول الإسلامية المحتفلة بعيد الفطر
شاهد: الشرطة التركية تعتقل أكثر من 150 متظاهرا في إسطنبول خلال مسيرة عيد العمال
فيديو: فلسطينيون يشيعون جثمان شاب قتل برصاص القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية
شاهد: السياح يعودون تدريجيا بكثافة إلى العاصمة الفرنسية
شاهد: الفوانيس احتفالا بعيد ميلاد بوذا تعود إلى سيول بعد توقف دام ثلاث سنوات بسبب كورونا
شاهد: مترو خاركيف يأوي المئات من سكان المدينة الهاربين من القصف الروسي
شاهد: إجلاء مئات الأوكرانيين من قرية مجاورة إلى خاركيف
شاهد: اعتصام في بروكسل لحثّ الاتحاد الأوروبي على وقف شراء النفط والغاز من روسيا
شاهد | جسر "التنين الأبيض" الزجاجي معلق فوق وادٍ سحيق في فيتنام
شاهد: القوات الروسية تقصف كييف أثناء زيارة الأمين العام للأمم المتحدة
شاهد: بمناسبة "يوم النصر" على النازية.. روسيا تتحضر لاستعراض عسكري ضخم
شاهد: معرض فريد من نوعه في لندن يجمع للفن الاندماجي
شاهد | أوكرانيات يتدربن على نزع الألغام في كوسوفو