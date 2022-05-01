اعتقلت الشرطة التركية مكافحة الشغب أكثر من 160 متظاهرا، ممن حاولوا الوصول إلى ميدان تقسيم الرئيسي في إسطنبول وأنحاء أخرى من المدينة، للمشاركة في مظاهرة في يوم عيد العمال احتجاجا على الأزمة الاقتصادية، التي تسبب فيها التضخم المستعر، والذي تقدره نتائج استطلاعات بنحو 68%، مدفوعا بالصراع الروسي الأوكراني وزيادة أسعار السلع، وسط توقعات بأنه لن يتراجع بشكل طفيف سوى بنهاية العام.