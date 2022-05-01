اعتقلت الشرطة التركية مكافحة الشغب أكثر من 160 متظاهرا، ممن حاولوا الوصول إلى ميدان تقسيم الرئيسي في إسطنبول وأنحاء أخرى من المدينة، للمشاركة في مظاهرة في يوم عيد العمال احتجاجا على الأزمة الاقتصادية، التي تسبب فيها التضخم المستعر، والذي تقدره نتائج استطلاعات بنحو 68%، مدفوعا بالصراع الروسي الأوكراني وزيادة أسعار السلع، وسط توقعات بأنه لن يتراجع بشكل طفيف سوى بنهاية العام.
No Comment المزيد من
فيديو: فلسطينيون يشيعون جثمان شاب قتل برصاص القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية
شاهد: السياح يعودون تدريجيا بكثافة إلى العاصمة الفرنسية
شاهد: الفوانيس احتفالا بعيد ميلاد بوذا تعود إلى سيول بعد توقف دام ثلاث سنوات بسبب كورونا
شاهد: مترو خاركيف يأوي المئات من سكان المدينة الهاربين من القصف الروسي
شاهد: إجلاء مئات الأوكرانيين من قرية مجاورة إلى خاركيف
شاهد: اعتصام في بروكسل لحثّ الاتحاد الأوروبي على وقف شراء النفط والغاز من روسيا
شاهد | جسر "التنين الأبيض" الزجاجي معلق فوق وادٍ سحيق في فيتنام
شاهد: القوات الروسية تقصف كييف أثناء زيارة الأمين العام للأمم المتحدة
شاهد: بمناسبة "يوم النصر" على النازية.. روسيا تتحضر لاستعراض عسكري ضخم
شاهد: معرض فريد من نوعه في لندن يجمع للفن الاندماجي
شاهد | أوكرانيات يتدربن على نزع الألغام في كوسوفو
بدون تعليق: شركة سبيس إكس ترسل أربعة رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية
شاهد: في أول جولاته الميدانية عقب فوزه بولاية ثانية.. رشق ماكرون بالطماطم في سوق قرب باريس
شاهد | كييف تفكك تمثال الصداقة السوفياتية
شاهد | جبل نفايات بمساحة 50 ملعب كرة قدم وعلو شاهق يشتعل في الهند