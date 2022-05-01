زار الأوكرانيون في أنحاء البلاد المقابر إحياء لذكرى موتاهم. ويتم إحياء هذه المناسبة بعد أسبوع من عيد الفصح، وقد كانت المناسبة هذ السنة جد مؤثرة، إذ سقط آلاف الأوكرانيين قتلى جراء الغزو الروسي لبلادهم. وفي مدينة إربين من ضواحي العاصمة كييف، أحدثت قبور جديدة بالعشرات، هي لمدنيين وعسكريين قتلوا عندما تقدمت القوات الروسية نحو مدينتهم، ودفنوا في مقبرتها المحلية. واتهمت السلطات الأوكرانية القوات الروسية المنسحبة بارتكاب جرائم حرب، وترك الدمار وراءها في إربين وبلدات أخرى محيطة بكييف.
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