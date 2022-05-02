عشية المظاهرات التي شهدتها العاصمة الفرنسية، باريس، في عيد العمّال، يوم أمس الأحد، قام موظفو عشرات المتاجر والشركات بالمدينة، بإصلاح النوافذ التي حطّمها المتظاهرون وإزالة كتاباتهم وملصقاتهم التي شوهت الجدران وواجهات المحال التجارية.

واشتملت المحال التجارية والخدمية التي تضررت خلال المظاهرات، على بنوك ومكاتب عقارية وشركات تأمين ومطاعم ماكدونالدز.