تضرر متحف وبعض المحلات التجارية في أديس أبابا، بعد وقوع اشتباكات بين مسلمين وأفراد من الشرطة. الاشتباكات التي حدثت لفترة قصيرة وقعت خارج الاستاد الدولي في قلب العاصمة الإثيوبية، حينما أراد جمع من الناس الدخول إلى الملعب الذي كان أصلا ممتلئا من أجل إقامة صلاة العيد التي كانت من المفترض أن تقام هناك.
No Comment المزيد من
بدون تعليق: الشرطة تعتقل عشرات المحتجين ضد رئيس الحكومة الأرميني في يريفان
بدون تعليق: مظاهرة في كييف للمطالبة بإجلاء المحاصرين في ماريوبول
بدون تعليق: شركة أمريكية تنجح بالتقاط بقايا صاروخ أطلقته إلى الفضاء
فيديو | وزارة الدفاع الروسية تعرض منظومتي دفاع جوي في أوكرانيا
شاهد: حيتان قاتلة تطارد قارباً لصيد الأسماك في الدنمارك
بدون تعليق: مهرجان الضوء المائي يضيءُ الفرح في جبال الألب الإيطالية
بدون تعليق: حملة لإزالة الأضرار التي خلفتها مظاهرات عيد العمّال في باريس
بدون تعليق: أول دفعة أوكرانيين تمّ إجلاؤهم من ماريوبول يصلون إلى زابوريجيا
شاهد: أصوات ترتفع من أنحاء العالم مطالبة بتعزيز الحقوق في يوم عيد العمال العالمي
شاهد: أوكرانيون يحيون الذكرى السنوية لموتاهم
شاهد: لاعبو ريال مدريد يحتفلون مع جماهيرهم واختتام مهرجان السامبا في ريو دي جانيرو
شاهد: إعصار مدمر يجتاح ولاية كانساس الأمريكية ويخلف أضرارا جسيمة
شاهد: محافظة باتوم تاني التايلاندية تنظم مسابقة لإطلاق الصواريخ
شاهد: أفغانستان من أولى الدول الإسلامية المحتفلة بعيد الفطر
شاهد: الشرطة التركية تعتقل أكثر من 150 متظاهرا في إسطنبول خلال مسيرة عيد العمال