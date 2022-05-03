تضرر متحف وبعض المحلات التجارية في أديس أبابا، بعد وقوع اشتباكات بين مسلمين وأفراد من الشرطة. الاشتباكات التي حدثت لفترة قصيرة وقعت خارج الاستاد الدولي في قلب العاصمة الإثيوبية، حينما أراد جمع من الناس الدخول إلى الملعب الذي كان أصلا ممتلئا من أجل إقامة صلاة العيد التي كانت من المفترض أن تقام هناك.