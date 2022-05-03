توافد آلاف المصلين منذ ساعات الصباح الأولى إلى المسجد الجامع في العاصمة الهندية، نيودلهي، لأداء صلاة عيد الفطر الذي يهل مباشرة بعد نهاية شهر رمضان المبارك.
وتقضي العادات في العديد من الدول الإسلامية باجتماع العائلات في مثل هذا اليوم، وارتداء ملابس جديدة وتلقّي الأطفال الهدايا.
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