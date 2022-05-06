تعرضت مدينة كراماتورسك الأوكرانية للقصف، ما خلف أضرارا مادية جسيمة بعديد المباني التجارية والسكنية، كما أصيب عدد من الأهالي بجروح طفبفة. وتواصل القوات الروسية قصفها لمواقع شرقي البلاد، وفق هيئة الأركان العامة الأوكرانية، في وقت تسعى موسكو إلى فرض سيطرتها على منطقتي لوغانسك ودونتسك، والمحافظة على ممر بري يربط أراضيها بشبه جزيرة القرم الأوكرانية.
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