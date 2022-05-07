ارتفع عدد قتلى الانفجار القوي الذي وقع في فندق ساراتوغا في وسط هافانا ودمّر قسما منه الجمعة إلى 25 شخصاً على الأقل، من بينهم سائحة إسبانية، وفقا لحصيلة رسمية جديدة صدرت السبت.
بلغت الحصيلة الرسمية للضحايا في هذا الانفجار الناجم عن تسرّب للغاز الجمعة 22 قتيلا وأكثر من خمسين جريحاً، لكن التلفزيون المحلي أشار صباح السبت إلى أن عدد القتلى أصبح الآن 25.
وكتب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في تغريدة "وصلتنا من كوبا أخباراً مأساوية". وأوضح أن "سائحة إسبانية توفيت وأصيب إسباني آخر بجروح خطيرة إثر الانفجار في فندق ساراتوغا. كل تضامننا مع العائلات وجميع الضحايا و الجرحى. وكل دعمنا أيضا للشعب الكوبي".
يواصل رجال الإنقاذ الكوبيون البحث بين أنقاض الفندق الفخم السبت على أمل العثور على ناجين، وفق ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس. يتركز البحث الآن على الجزء الداخلي من المبنى والقبو، بحسب التلفزيون.
وكتب الرئيس الكوبي ميغيل دياز-كانيل في تغريدة "ما حدث مؤسف للغاية، الدمار وخاصة الخسائر في الأرواح والجرحى كذلك، لكن مرة أخرى أريد أن اشير إلى سرعة تحرك السكان والمؤسسات".
وأضاف أن "التضامن هو الذي ساد". فقد سارع الكثير من الكوبيين الجمعة للتبرع بالدم وبالتالي لمساعدة الجرحى.
وكان الفندق الذي يُعدّ أحد معالم هافانا القديمة قيد الترميم ومغلقا أمام السياح. ولم يكن يوجد بداخله إلا عدد من الموظفين كانوا يستكملون العمل لافتتاحه مجددا في العاشر من أيار/مايو.
وألحق الانفجار الذي وقع نحو الساعة 11,00 (15,00 ت غ) أضرارا كبيرة بواجهة فندق ساراتوغا المصنّف خمس نجوم والذي يضمّ 96 غرفة ومطعمين وحوض سباحة على سطحه.
وتسبّب الانفجار أيضا بتدمير سيارات عدّة كانت متوقّفة قرب الفندق الذي عرف في الأعوام الأخيرة باستضافته العديد من المشاهير بينهم مادونا وبيونسيه وميك جاغر وريهانا.
وشيّد المبنى في 1880 وكان مخصصا للمتاجر، لكن في 1933 تحوّل فندقا، ثمّ استحال فندقا فخما في 2005.
No Comment المزيد من
بدون تعليق: الجيش الروسي يشارك في "بروفة " احتفالات "عيد النصر" في الساحة الحمراء
شاهد: سيدة أمريكا الأولى تلتقي لاجئين أوكرانيين في رومانيا وتقدم الطعام للقوات الأمريكية
بدون تعليق: عملية إزالة الأنقاض في أعقاب قصف روسي على منطقة كييف
شاهد: عروض مهرجان مدريد للفنون الرقمية تكتسح الشوارع ليلا لخلق مساحة حوار في المدينة
شاهد: آثار قصف مدينة كراماتورسك الأوكرانية وأضرار مادية تلحق بالمباني التجارية والسكنية
شاهد: طوابير طويلة في محطات بنزين أوكرانية وضبط حصص في التوزيع بسبب نقص الوقود
شاهد: منظمة خيرية تدخل البهجة على نفوس أطفال سوريين في مخيم للنازحين في إدلب
شاهد | عشاق سلسلة "حرب النجوم" يتنكرون بأزياء أبطالهم ويحتفلون بعيدها بتايوان
بدون تعليق: عودة سباق "خيول النبيذ "التقليدي في قرباكة الإسبانية بعد تصنيفه تراثاً غير مادي
بدون تعليق: احتفالات المسلمين في الهند وباكستان بعيد الفطر
بدون تعليق: عرض مذهل لمهارات التزلج في سويسرا
بدون تعليق: آثار الدمار في العاصمة الإثيوبية بعد اشتباكات بين مسلمين والشرطة
بدون تعليق: الشرطة تعتقل عشرات المحتجين ضد رئيس الحكومة الأرميني في يريفان
بدون تعليق: مظاهرة في كييف للمطالبة بإجلاء المحاصرين في ماريوبول
بدون تعليق: شركة أمريكية تنجح بالتقاط بقايا صاروخ أطلقته إلى الفضاء