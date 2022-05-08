دمرت القوات الروسية خلال هجوم صاروخي متحفا إقليميا صغيرا في منطقة خاركيف الأوكرانية يوم الجمعة، وكان المتحف مخصصا لحياة وأعمال الفيلسوف وعالم الدين الأوكراني هريوري/غريغوري اسكوفورودا. وقد رافق فريق وكالة أسوشيتد برس في اليوم الموالي عمال المتحف إلى الموقع المدمر، حيث عثر على بعض أعمال اسكوفورودا الشخصية، والآلات الموسيقية التي عزف عليها متفحمة، ولكن من حسن الحظ أن نجا تمثال من الجبس للفيلسوف اسكوفورودا من القصف، ولم يلحقه سوى تشوه بسيط.