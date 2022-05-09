تظاهر أوكرانيون في وارسو في موقع الضريح والنصب التذكاري لجنود الجيش الأحمر.
ومُنع السفير الروسي سيرغي أندرييف من وضع إكليل من الزهور احتفالاً بيوم النصر الذي احتفلت به روسيا في 9 آيار/ مايو لإحياء ذكرى هزيمة ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية حيث تعرض لهجوم بإلقاء الطلاء الأحمر عليه وعلى حاشيته ورددوا هتافات مناهضة لروسيا.
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