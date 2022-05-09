Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

euronews_icons_loading
الأوكرانيون ينظمون احتجاجاً في يوم النصر الروسي

تظاهر أوكرانيون في وارسو في موقع الضريح والنصب التذكاري لجنود الجيش الأحمر. 

ومُنع السفير الروسي سيرغي أندرييف من وضع إكليل من الزهور احتفالاً بيوم النصر الذي احتفلت به روسيا في 9 آيار/ مايو لإحياء ذكرى هزيمة ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية حيث تعرض لهجوم بإلقاء الطلاء الأحمر عليه وعلى حاشيته ورددوا هتافات مناهضة لروسيا.

No Comment المزيد من