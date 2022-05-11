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عربة عسكرية مدمرة.

قُتل عدد من المدنيين بالقرب من مدينة خاركيف الأوكرانية أثناء محاولتهم الهروب من قرية تقع على خط المواجهة. وقال مكتب المدعي الإقليمي في خاركيف في بيان إن أربعة أشخاص على الأقل قتلوا عندما حاولت قافلة مكونة من 15 سيارة المغادرة من قرية ستاري سالتيف الواقعة بالقرب من خاركيف. وأكد أحد أفراد الجيش الأوكراني أن القافلة ربما أصيبت "بمدفع آلي" وأن إحدى السيارات أصيبت بمدفع من "دبابة أو عربة قتال مشاة".

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على بعد كيلومتر واحد فقط من القافلة، تم تدمير دبابة روسية حديثة بقاذف قنابل يدوية استخدمتها القوات الأوكرانية.

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