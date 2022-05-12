اندفع سكان بكين نحو محلات السوبر ماركت في العاصمة الصينية بكين ما خلق حالة من الذعر في المدينة. ويحاول المسؤولون الصينيون الحد من حالة الذعر المتصاعدة بشأن شائعة تفيد بأن العاصمة ستخضع لفترة إغلاق جديدة جراء تفشي مرض كوفيد- 19 في البلاد. لم تعلن الحكومة الصينية عن أي إغلاق، وبالرغم من هذا تشكلت طوابير كبيرة من السكان أمام المحلات من أجل تخزين بعض المواد الغذائية والبقالة في جميع أنحاء المدينة تحسبا لأي قرار إغلاق صحي.