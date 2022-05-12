تجلس داريا كولتسوفا كل ليلة على أرضية مساحة العرض في قبو وسط برلين، وتنحت بأناملها قطعات من الطين لصناعة رؤوس أطفال صغيرة. تقوم كولتسوفا بتشكيل وجها صغيرا بعناية، باستخدام إبهامها لعمل ثقوب للعينين والفم، ثم تقوم بتشكيل الأنف ببطء. بمجرد أن تنتهي، تضع الرأس بعناية بجانب الرؤوس الآخرى على الأرض.
بدأت كولتسوفا بصنع الرؤوس عندما كانت في منزلها في أوديسا، واستمرت في فنها هذا بعد أن هربت إلى مولدوفا وإيطاليا ثم حاليا إلى ألمانيا. كولتسوفا هي واحدة من أكثر من 12 مليون أوكراني غادروا منازلهم، مع ملايين أخرين نحو بلدان أخرى، منذ الغزو الروسي.
يتم تنظيم المعرض في مساحة قبو بمعرض ألت موينزي عن قصد لإعطاء الزوار إحساسًا بما يشبه العيش في ملجأ من القنابل لعدة أيام.
No Comment المزيد من
بدون تعليق: لحمايتها من الإنقراض... صيادون يطلقون سمكة "راي" عملاقة في نهر ميكونغ في كمبوديا
بدون تعليق: السياحة البيئية في فلوريدا تشمل زيارة معقل أسماك القرش
بدون تعليق: وقفة احتجاجية في رام الله للتنديد بمقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة
بدون تعليق: احتجاجات في بنما ضد ظاهرة اختفاء النساء المستمرة
بدون تعليق: استهداف قافلة للمدنيين قرب مدينة خاركيف الأوكرانية
فيديو: وداعاً شيرين أبو عاقلة.. وداعاً أيقونة الإعلام الفلسطيني والعربي
شاهد | رقصة الزار في مصر.. طقس شعبي لطرد "الأرواح الشريرة"
شاهد | عاملون في القطاع الصحي اليوناني يتظاهرون ضدّ خطة حكومية لخصخصة جزء من القطاع
شاهد | دمار في أوديسا الأوكرانية بعد استهدافها بصواريخ روسية فرط صوتية
شاهد | سيارات محروقة في سريلانكا بعد أعمال عنف أدت إلى مقتل 5 أشخاص
فيديو لوزارة الدفاع الأوكرانية يُظهر لحظة تدمير "دبابة روسية من طراز تي-90"
شاهد: أوكرانيون "ملطخون بالأحمر" يحتجون في وارسو في ذكرى يوم النصر
بدون تعليق: أثار الدمار عقب قصف مدرسة شرق أوكرانيا ومخاوف من مقتل العشرات
بدون تعليق: عمال متحف دمر في خاركيف الأوكرانية يلملمون قطعا وأغراضا تاريخية
بدون تعليق: أنصار ترامب في بنسلفانيا يدعون لحظر الإجهاض