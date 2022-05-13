وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الذي شهدت الإمارات تقدماً اقتصادياً هائلاً في ظل رئاسته

توفي رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الجمعة، بحسب ما أعلنت وكالة أنباء الإمارات.

وقالت الوكالة "تنعى وزارة شؤون الرئاسة إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع قائد الوطن وراعي مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً اليوم الجمعة 13 ايار/مايو".

وأعلنت الإمارات الحداد مدة أربعين يوماً اعتباراً من الجمعة وتنكيس الأعلام بالإضافة إلى تعطيل العمل "في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام".

وأجبر المرض الشيخ خليفة على الابتعاد عن دائرة الحكم والظهور في مناسبات نادرة فقط منذ 2014، تاركاً القيادة لأخيه غير الشقيق ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد.

وفي ظل رئاسته، شهدت الإمارات تقدماً اقتصادياً هائلاً، مصحوباً بنفوذ دبلوماسي كبير مع انخراط أبوظبي المتزايد في الملفات الإقليمية، من الخلاف مع إيران وحرب اليمن، إلى النزاع في ليبيا.