نظم نشطاء بيئيون احتجاجًا الجمعة خارج مكاتب شركة بوينس آيرس التابعة لشركة أسنانتو الزراعية. وقال المتظاهرون، الذين ينشطون تحت راية "مجموعة تمرد الانقراض"، إن ممارسات الشركة كانت تضر بالبيئة وتساهم في تغير المناخ. قام الناشطون الذين كانوا يرتدون بدلات بيضاء بتلطيخ المدخل الزجاجي للمبنى في العاصمة الأرجنتينية بالطلاء الأحمر، قبل عرض لافتات وعلامات وصور للأشخاص يزعمون أنهم أصيبوا بأمراض بسبب الطرق المستخدمة في الزراعة.

شهدت الأرجنتين المعروفة بتجارة لحم البقر تحولًا ملحوظًا منذ العام 1996، عندما قامت شركة مونسانتو بتسويق نموذج جديد واعد من عائدات المحاصيل العليا واستخدام عدد أقل من المبيدات من خلال بذورها والمواد الكيميائية الحاصلة على براءة اختراع. وسمحت هذه الطريقة بتضاعف محاصيل زراعة الصويا ثلاث مرات. كما تقوم البلاد مثل الولايات المتحدة بتسمين الماشية من خلال استخدام المضادات الحيوية في الأعلاف والذرة وفول الصويا.