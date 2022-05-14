الغزو الروسي لأوكرانيا: بريطانيا تقول إن الإدارة الروسية في خيرسون ستطلب الانضمام إلى روسيا

الغزو الروسي لأوكرانيا: بريطانيا تقول إن الإدارة الروسية في خيرسون ستطلب الانضمام إلى روسيامحادثة
قالت وزارة الدفاع البريطانية يوم السبت إن الإدارة العسكرية المدنية التي فرضتها روسيا في منطقة خيرسون الأوكرانية ستطلب من موسكو الانضمام إلى روسيا الاتحادية.
وأضافت الوزارة في نشرة دورية على تويتر أنه إذا أجرت روسيا استفتاء على الانفصال في خيرسون، فإنها ستتلاعب بنتائجه دون شك لإظهار أن هناك أغلبية واضحة تؤيد الانفصال عن أوكرانيا.
وإليكم آخر المستجدات بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا
روسيا سترد إذا نقل حلف شمال الأطلسي قوات نووية قرب حدودها
نقلت وكالة الإعلام الروسية عن ألكسندر غروشكو مساعد وزير الخارجية يوم السبت أن موسكو ستتخذ التدابير الاحترازية الملائمة إذا نشر حلف شمال الأطلسي بنية تحتية وقوات نووية قرب الحدود الروسية.
وأضاف غروشكو أن روسيا ليس لديها أي نوايا عدوانية تجاه فنلندا والسويد ولا ترى أي أسباب "حقيقية" لانضمام البلدين إلى الحلف.
نائبة رئيس مجلس الدوما الروسي تزور منطقة خيرسون بأوكرانيا
ذكرت وكالة الإعلام الروسية يوم السبت أن آنا كوزنتسوفا نائبة رئيس مجلس الدوما الروسي (مجلس النواب) زارت منطقة خيرسون التي تحتلها روسيا في أوكرانيا لمناقشة الاحتياجات الاجتماعية والرعاية الصحية للسكان المحليين.
وخيرسون هي أول منطقة يتم ضمها بعد أن قالت موسكو في أبريل نيسان إنها سيطرت بشكل كامل على المنطقة التي شهدت احتجاجات متفرقة مناهضة لروسيا.
وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن كوزنتسوفا ناقشت إمدادات المواد الغذائية والمنتجات الطبية وغيرها من المنتجات اللازمة للأطفال.
ونُقل عن كوزنتسوفا وهي زوجة قس أرثوذكسي وأم لسبعة أطفال قولها "نحن هنا على استعداد لتقديم جميع أنواع المساعدة".
مجموعة السبع تؤيد تقديم المزيد من المساعدات والأسلحة لأوكرانيا
أيد وزراء خارجية دول مجموعة السبع الكبرى في اجتماعهم يوم الجمعة تقديم المزيد من المساعدات والأسلحة لأوكرانيا فيما وصفته ألمانيا، التي يعُقد الاجتماع على أراضيها، بأنه "تعبير قوي عن الوحدة" الهادفة لتعميق عزلة روسيا عالميا عقابا لها على غزو جارتها.
وأعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي ستوافق في الأسبوع المقبل على مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا قيمتها 500 مليون يورو، وعبر عن ثقته بأن الاتحاد سيوافق على حظر استيراد النفط الروسي.
وأعلنت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس عن فرض عقوبات جديدة على الشبكة المالية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمقربين منه، ومن بينهم زوجته السابقة وأفراد من عائلته، ودعت أيضا لزيادة إمدادات السلاح لأوكرانيا.
ويضم الاجتماع السنوي لمجموعة السبع الذي سيستمر حتى يوم السبت وزراء خارجية بريطانيا وكندا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ويعقد في قلعة تاريخية شيدت قبل 400 عام في منتجع وايسنهوس الألماني على بحر البلطيق.