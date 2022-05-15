تحتفل تايلاند بيوم فيساكا بوتشا الذي يعتبر أقدس أيام السنة في البوذية لأنه يصادف ولادة بوذا وتنويره ووفاته. يتم الاحتفال بهذا اليوم عند اكتمال القمر للشهر القمري الثالث في التقويم البوذي. وبهذه المناسبة، أشعل الرهبان البوذيون 1000 شمعة في وات بينشامابوفيت دوسيتفانارام المعروف أيضًا باسم المعبد الرخامي الواقع في عاصمة تايلاند بانكوك. بعد توقف لمدة عامين، تعود الاحتفالات لأول مرة منذ تراجع تفشي وباء كورونا حول العالم.
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