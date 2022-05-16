خرج أكثر من ألف من السكان الأصليين من مجموعة باري العرقية التي تعيش على الحدود الكولومبية الفنزويلية إلى الشوارع في بلدة تيبو الكولومبية للمطالبة بوقف أعمال العنف التي ترتكبها الجماعات المسلحة في هذه المنطقة. السكان الأصليون مشكلون من القبائل الأصلية في كولومبيا التي كانت موجودة في الإقليم قبل وصول الإسبان في القرن السادس عشر. على الرغم من أنهم لا يشكلون سوى 3.5 بالمئة من السكان، إلا أنهم يمثلون حوالي 1.5 مليون شخص موزعين على حوالي 87 قبيلة مختلفة.
كان لهذه المجتمعات تأثير كبير في جميع أنحاء الإقليم بأكمله قبل أن يتراجع دورهم إلى حد كبير.
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