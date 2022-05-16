كانت مدينة ليل الفرنسية يوم السبت على موعد مع النسخة الجديدة من مهرجان ليل 3000 حول موضوع المدينة الفاضلة. ويعد موكب إشارة انطلاق المهرجان من أهم ما يميز أي موسم جديد. جذب العرض الكبير العديد من المتفرجين حتى حلول الظلام. وشمل العرض الدمى العملاقة والعوامات القابلة للنفخ التي تجولت في شوارع وسط مدينة ليل للاحتفال ببداية اليوتوبيا - المدينة الفاضلة. المهرجان عبارة عن حدث ثقافي ضخم ينظم كل عام غي المدينة ويستمر حتى شهر أكتوبر- تشرين الأول.
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