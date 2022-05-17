تعرضت مدينة نيويورك في أوكرانيا للقصف من قبل الجيش الروسي.
يبلغ عدد سكان مدينة نيويورك حوالي 10,000 ألاف شخص أغلبهم من المتحدثين باللغة الروسية. وقد حدثت العام الماضي محاولة أخرى لتغيير اسمها السوفيتي "نوفغورودسك" واعتماد اسم اختاره المستوطنون الألمان لأول مرة في القرن الثامن عشر.
ويقول السكان إن نيران المدفعية الروسية بدأت بالقصف قبل شهر واحد وازدادت حدتها.
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