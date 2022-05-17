بعد مضي عشر سنوات قلت فيها الموارد المالية، يجد نادي رينجرز الاسكتلندي لكرة القدم نفسه على وشك الفوز بأول لقب أوروبي له منذ نصف قرن، وذلك عندما يلاقي نادي انترخت فرنكفورت الألماني، في نهائي دوري كأس أوروبا يوم الأربعاء. وكان النادي واجه عملية تصفية وهبوطا سنة 2012، ولكنه تعافي، عندما فاز بالدوري الاسكتلندي الممتاز في الموسم الماضي، وأضحى اليوم بإمكانه الفوز بالمباراة النهائية في إشبيلية، وهو على أبواب تحقيق مجد أوروبي. وسيدخل نادي فرنكفورت المباراة النهائية كمرشح للفوز بالدوري الأوروبي، بعد أن تغلب على ريال بيتس وبرشلونة وويستهام، معوضا الشعور المخيب للآمال، لاحتلاله المركز الحادي عشر في البوندسليغا.