يقوم الفنان جامليت زينكيفسكي، يرسم زجاجات المولوتوف على الأخشاب وما تبقى من النوافذ في شوارع مدينة خاركيف المدمرة.
ويقول زينكيفسكي إن فن الشوارع يلهم الشعب الأوكراني "للقتال والدفاع عن أرضه" أمام القوات الروسية. ويضيف أن قائده العسكري كان قد أمره بالرسم في الشوارع كمهمة عسكرية.
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