بوجود أكثر من 5000 آلاف من أفراد الشرطة وقوات الأمن، تستضيف المدينة الإسبانية إشبيلية نهائي الدوري الأوروبي، حيث وصل إليها ما يقارب من 150.000 ألف من أنصار رنجرز الإسكتلندي وآينتراخت فرانكفورت الألماني.
رغم الأجواء الاحتفالية بين الغالبية العظمى من المشجعين، قامت الشرطة باعتقال خمسة أشخاص الثلاثاء بعد أن هاجمت مجموعة من 200 من أعضاء فريق آينتراخت مشجعي رينجرز بقارورات زجاجية ومشاعل وطاولات في وسط المدينة.
وأغلقت الشوارع وأقيمت حواجز حول المعالم الأثرية وتم تشديد الإجراءات الأمنية في محطات مترو الأنفاق والساحات الرئيسية بالمدينة لمحاولة الحفاظ على النظام بين المشجعين الإسكتلنديين والألمان المتوقع وصولهم إلى المدينة قبل مباراة الأربعاء.
يأمل كلا الناديين في إنهاء عقود من اليأس الأوروبي من خلال الفوز بنهائي دوري الدرجة الثانية القاري. لم يفز فرانكفورت بأي لقب أوروبي منذ أكثر من 40 عاما، بينما جاء لقب رينجرز الأوروبي الأخير قبل 50 عاما.
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