أزال رجال الإطفاء الأنقاض من قصر الثقافة في ديرهاتشي، الواقع على بعد 10 كيلومترات شمال خاركيف، بعد أن أستهدف بصاروخ روسي في 12 مايو-حزيران. تم استخدام المبنى كقاعدة لتوزيع المساعدات الإنسانية. على الرغم من استعادة أوكرانيا العديد من القرى حول خاركيف بعد هجومها المضاد، إلا أن القصف الروسي لايزال مستمرا.