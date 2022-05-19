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رجل اطفاء يعمل داخل قصر الثقافة الذي استهدف بصاروخ روسي

أزال رجال الإطفاء الأنقاض من قصر الثقافة في ديرهاتشي، الواقع على بعد 10 كيلومترات شمال خاركيف، بعد أن أستهدف بصاروخ روسي في 12 مايو-حزيران. تم استخدام المبنى كقاعدة لتوزيع المساعدات الإنسانية. على الرغم من استعادة أوكرانيا العديد من القرى حول خاركيف بعد هجومها المضاد، إلا أن القصف الروسي لايزال مستمرا.

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