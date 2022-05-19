أزال رجال الإطفاء الأنقاض من قصر الثقافة في ديرهاتشي، الواقع على بعد 10 كيلومترات شمال خاركيف، بعد أن أستهدف بصاروخ روسي في 12 مايو-حزيران. تم استخدام المبنى كقاعدة لتوزيع المساعدات الإنسانية. على الرغم من استعادة أوكرانيا العديد من القرى حول خاركيف بعد هجومها المضاد، إلا أن القصف الروسي لايزال مستمرا.
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