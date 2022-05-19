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المعارضة تتظاهر في يريفان.

اعتقلت الشرطة في أرمينيا مئات المتظاهرين من أنصار المعارضة الذين خرجوا في مظاهرات مناهضة للحكومة. وتشهد العاصمة يريفان احتجاجات منذ شهر حيث تطالب أحزاب المعارضة باستقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان بسبب اعتراضهم على طريقة تعاطيه مع ملف النزاع الإقليمي مع أذربيجان، حيث يتهموه بتقديم تنازلات.

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