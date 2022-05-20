تجتمعت الجالية الأوكرانية في بوسطن للاحتفال بـ "يوم فيشيفانكا"، وهو احتفال سنوي مرح مرتبط بالتقاليد الشعبية الأوكرانية. يختلف الاحتفال هذا العام حيث يُنظر إليه على أنه رمز للوحدة الوطنية ضد الغزو الروسي. يرتدي المشاركون ملابس أوكرانية تقليدية تسمى "فيشيفانكا" وهي عبارة عن قمصان مطرزة وملونة كانت ممنوعة في الحقبة السوفيتية.

يغني العشرات من الحاضرين أغانٍ تقليدية، ويجمعون الأموال لأوكرانيا ويلبسون شعار بوسطن الشهير افتح الطريق لصغار البط "Make Way for Ducklings".