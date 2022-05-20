غمرت الأمطار الغزيرة ولاية آسام في شمال شرق الهند، مما تسبب في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية عديدة أدت إلى مقتل العديد من الأشخاص. وتزداد المخاوف انقطاع الإمداد بالمواد الأساسية مثل الوقود والخضروات عن أجزاء من الولاية بعد أن ألحقت الانهيارات الأرضية بعض الأضرار بخطوط السكك الحديدية والطرقات وجعل الوصول إليها صعبا.
يقول الخبراء إن الطقس القاسي الذي تشهده عدة دول حول العالم سببه ظاهرة التغير المناخي، وقد ازداد سوءًا في جنوب آسيا بسبب بناء السدود وإزالة الغابات ومشاريع التنمية الفائقة.
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